Tepebaşı'nda "Yeryüzü Ekoloji Okulu" Haziran Atölyeleri Başlıyor - Haberler

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmaları, her yaştan katılımcıyı doğa ile buluşturuyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerini düzenleyen Yeryüzü Ekoloji Okulu; doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

ATÖLYE ÇALIŞMALARI 4 HAFTA SÜRECEK

Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda 4 hafta boyunca sürecek Haziran dönemi atölye çalışmaları arasında; Sen Renklendir Sen Doku (6 yaş ve üstü), baskı atölyesi (18 yaş üstü), kukla tiyatrosu (8-12 yaş), masal gecesi (4-8 yaş), oyun grubu (4-7 yaş), sinema gecesi (6 yaş ve üstü), elementer müzik-hareket orf eğitimi (7-9 yaş) yer alıyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, kontenjanların sınırlı olduğu atölyeler ve yapılan atölye çalışmaları hakkında bilgi almak isteyenlerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 0 (222) 211 40 00 / 3085-3087 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.

ANKA / Yerel