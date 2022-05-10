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Tepebaşı'nda Türküler Annelere Armağan Edildi

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Tepebaşı'nda Türküler Annelere Armağan Edildi

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anneler Günü Konseri ile izleyici karşısına çıktı.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anneler Günü Konseri ile izleyici karşısına çıktı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, çalışmalarına Aytaç Karausta şefliğinde devam ederken, konser programları Eskişehirli müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Koro bu kez, Anneler Günü'ne özel konser ile sahneye çıktı. Konseri Tepebaşı Belediye Başkanı  Ahmet Ataç'ın yanı sıra çok sayıda Eskişehirli müziksever izledi.

THM Korosu, anneler için seçilen türküleri seslendirdi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Başkan Ataç, Şef Karausta'yı ve korosunu tebrik ederken, tüm annelerin gününü kutladı.

Katılımcıların da eserlere eşlik ettiği konser, alkışlar eşliğinde son buldu.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Türk Halk Müziği Korosu, Anneler Günü, Tepebaşı, Konser, Yerel, Haberler

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