Tepebaşı'nda Türküler Annelere Armağan Edildi

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Anneler Günü Konseri ile izleyici karşısına çıktı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, çalışmalarına Aytaç Karausta şefliğinde devam ederken, konser programları Eskişehirli müzikseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Koro bu kez, Anneler Günü'ne özel konser ile sahneye çıktı. Konseri Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra çok sayıda Eskişehirli müziksever izledi.

THM Korosu, anneler için seçilen türküleri seslendirdi. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde Başkan Ataç, Şef Karausta'yı ve korosunu tebrik ederken, tüm annelerin gününü kutladı.

Katılımcıların da eserlere eşlik ettiği konser, alkışlar eşliğinde son buldu.