Tepebaşı'nda Soğuk Hava Deposu da Temiz Enerji Üretmeye Başladı

Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji çalışmaları uyguladığı merkezlerine bir yenisini daha eklendi. Sakintepe Soğuk Hava Deposu, yerleştirilen güneş enerji panelleri ile elektrik üreten birimleri arasına katıldı.

Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji çalışmaları kapsamında ana hizmet binası da dahil olmak üzere merkezlerinde hayata geçirdiği güneş enerji santralleri (GES) ile temiz enerji üreterek tasarruf sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Sakintepe Mahallesi'nde bulunan Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun da çatısına güneş enerji santrali panellerinin yerleştirilmesi için başlatılan çalışmalar sona erdi. Üreticilerin, ürünlerini muhafaza edebilmesi için hizmet veren Sakintepe Soğuk Hava Deposu, temiz enerji üreterek elektrik maliyetini de karşılamış olacak.

SİSTEM KENDİSİNİ AMORTİ EDECEK

Belediye yetkilileri, Tepebaşı'ndaki küçük üreticilere ücretsiz olarak hizmet veren merkezin çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik üretileceğini, üretim fazlası elektriğin şebekeye verileceğini kaydetti. Yapılacak dönüşüm ile Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun giderleri arasında başı çeken elektriğin, güneş enerjisinden üretilerek tasarruf edilmesi amaçlanıyor. Merkeze yerleştirilen 270 adet panel, 96 Kw güç kapasitesine sahip ve yapılan hesaplamalar sonucu yıllık 149.319 MWh üretim bekleniyor. Böylelikle EPDK'nın 2022 Haziran ayı nihai fiyat tablosuna göre sistemin kendisini ortalama 4 yıl 3 ay gibi bir sürede amorti etmesi planlanıyor.

"TEMİZ ENERJİ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da çevre dostu proje ve temiz enerji çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Tepebaşı Belediyesi olarak temiz enerji konusunda gerçekleştirdiğimiz çalışmalar ile zaten bu alanda örnek bir kurum konumundayız. Bu konumu daha da iyi noktalara taşımak adına çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Merkez hizmet binamız, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri, Su Sporları Merkezimiz, Yaşam Köyümüz gibi merkezlerimizin ardından Tepebaşı üreticilerimizin ürünlerini muhafaza altına alma imkanı sağlayan Sakintepe Soğuk Hava Depomuzu da GES sistemine geçirdik, hayırlı olmasını diliyorum. Bu projede yanımızda olan BEBKA yetkililerine teşekkür ediyorum. Tepebaşı Belediyesi çevreyi koruyan ve geleceğimizi gözeten bir enerji politikası ile yönetilmeye devam edecek" sözlerini kullandı.

Tepebaşı Belediyesi Sakintepe Soğuk Hava Deposu'na 2021 yılında muhafaza edilen ürün miktarı 685 ton olurken, üreticiler sadece aşırı sıcak havalarda değil soğuğa karşı da ürünlerini korumuş oluyor.

ANKA / Yerel