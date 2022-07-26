Tepebaşı'nda Pet Eğitimi ve Bakım Kampı

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Pet Eğitim ve Bakım Kampı'nda katılımcılar, düzenlenecek eğitim ve atölyelere katılarak can dostlarıyla beraber doğada iki gün geçirecek.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri doğa ile bir araya getiren aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. Evcil hayvan bakımı ve sağlığı konusunda bilinci artırmak amacıyla 30-31 Temmuz'da Kızılay Hasırca Kamp Alanı'nda Pet Eğitimi ve Bakım Kampı düzenlenecek. Kampta hayvan sağlığı ve bakımı konusunda birçok eğitim ve atölyeler yapılacak.

30 Temmuz Cumartesi günü 'Hayvan Sağlığı ve Bakımı Eğitimi, İtaat Eğitimi Atölyesi ve Film Gösterimi' düzenlenecek. 31 Temmuz Pazar günü ise 'Türk Hukukunda Hayvan Hakları Konulu Eğitim, Hayvan Psikolojisiyle İlgili Eğitim ve Scentwork Atölyesi' gerçekleştirilecek.

Atölyelere günübirlik katılım olunacağı gibi konaklamak isteyenler kamp alanında kalabilecek. Kampa katılmak isteyen vatandaşlar, duyuru afişinde yer alan QR kodu okutarak veya http://tiny.cc/petbakim linkinden ilgili formu doldurabiliyor. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 0530 158 34 28 numaralı telefona ulaşabiliyor.

Etkinlik, Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED), Sallapati, Barak Köpek Oteli ve Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenecek.

ANKA / Yerel