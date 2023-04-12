Tepebaşı'nda Oyuncaklar, Depremzede Çocuklar İçin Toplanıyor

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından düzenlenen kampanya ile deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncaktan kırtasiye setine, okuma kitaplarından diş fırçasına kadar birçok malzeme toplanmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından düzenlenen kampanya ile deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncaktan kırtasiye setine, okuma kitaplarından diş fırçasına kadar birçok malzeme toplanmaya devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, deprem bölgesindeki yurttaşlara katkı sağlamak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliğinde, "Umudu Taşıyoruz" sloganı ile düzenlenen kampanya ile de deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak, akıl oyunları, kuru ve pastel boya, kırtasiye seti, boyama kitabı, test ve okuma kitapları, roman, peluş oyuncak, top, uçurtma, balon, yapboz, lego, oyun hamuru, diş fırçası ve macunu ulaştırılacak.

Eskişehirliler kampanyaya yoğun katılım gösterirken, oyuncakların bölgeye gönderilmek üzere paketlemesi devam ediyor. Kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, belirtilen malzemeleri 19 Mayıs Gençlik Merkezi, 29 Ekim Gençlik Merkezi, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi ile Özdilek Sanat Merkezi'ne teslim edebiliyor. Yetkililer kampanyaya katılacak duyarlı vatandaşlardan, ikinci el oyuncaklar için kullanılabilir ve temiz durumda olması yönünde hassasiyet gösterilmesini rica ediyor.

Bölgeye gönderilmek üzere malzeme desteği vermek isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı Mavi Masa'ya ulaşabiliyor.