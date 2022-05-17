Tepebaşı'nda Muhtarlar Bowling Turnuvasında Buluştu - Haberler

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Tepebaşı Belediyesi'nin muhtarlar arasındaki dayanışma ve birliktelik duygusunu pekiştirmek amacı ile düzenlediği bowling turnuvası, renkli görüntülere sahne oldu.

Tepebaşı Belediyesi, kentte görev yapan muhtarları bir araya getirmeye devam ediyor.

Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ve Spor İşleri Müdürlüğü tarafından muhtarlar ile dayanışma ve birliktelik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen muhtarlar arası bowling turnuvası, 17 muhtarın katılımı ile gerçekleştirildi.

Turnuva sonucunda birinciliği Sazova Mahalle Muhtarı Kamil Emre, ikinciliği Uluönder Mahalle Muhtarı Hasan Güler, üçüncülüğü ise Tekeciler Mahalle Muhtarı Mustafa İmdat kazandı. Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Nuray Çayır da etkinlikte derece elde eden muhtarları tebrik etti.

Çiçek ve katılım belgelerinin takdim edildiği muhtarlar da Tepebaşı Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.