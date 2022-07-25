Tepebaşı'nda Mahalle Konserleri Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehirlileri müzikle buluşturacağı mahalle konserleri Sazova Mahallesi'nde başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkına moral ve motivasyon sağlayacak sosyal etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenecek olan mahalle konserleri de Sazova Mahallesi ile başlayacak. Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel adlı etkinliklerin ilkinde Sazova sakinleri, keyifli ve müzikle dolu bir akşam geçirecek. 'Komşunu da al gel' sloganı ile gerçekleştirilecek etkinlik 26 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Sazova Caddesi'nde düzenlenecek. Etkinliğe tüm mahalle sakinlerini davet eden Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, diğer mahallelerde de vatandaşların müzik ile buluşturulacağını belirtti.

ANKA / Yerel