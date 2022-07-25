Tepebaşı'nda Mahalle Konserleri Başlıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tepebaşı'nda Mahalle Konserleri Başlıyor

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Tepebaşı'nda Mahalle Konserleri Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Eskişehirlileri müzikle buluşturacağı mahalle konserleri Sazova Mahallesi’nde başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehirlileri müzikle buluşturacağı mahalle konserleri Sazova Mahallesi'nde başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi, kent halkına moral ve motivasyon sağlayacak sosyal etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenecek olan mahalle konserleri de Sazova Mahallesi ile başlayacak. Hayat Komşularımızla Paylaşınca Güzel adlı etkinliklerin ilkinde Sazova sakinleri, keyifli ve müzikle dolu bir akşam geçirecek. 'Komşunu da al gel' sloganı ile gerçekleştirilecek etkinlik 26 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Sazova Caddesi'nde düzenlenecek. Etkinliğe tüm mahalle sakinlerini davet eden Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, diğer mahallelerde de vatandaşların müzik ile buluşturulacağını belirtti.

ANKA / Yerel

Tepebaşı Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title