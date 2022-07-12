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Tepebaşı'nda Latin Dans Kursları Başlıyor

ANKA - Yerel
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Tepebaşı'nda Latin Dans Kursları Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenleyeceği Latin dans kursu, 24 Temmuz'da başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin çocuklar ve yetişkinlere yönelik düzenleyeceği Latin dans kursu, 24 Temmuz'da başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi, her yaştan kent sakinine yönelik düzenlediği eğitim çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan Latin dans kursu da 7-17 yaş arası ve yetişkinler için olmak üzere ücretsiz olarak düzenlenecek. Mustafa Kemal Atatürk Su Sporları Merkezi'nde her pazar günü gerçekleştirilecek olan kurslar başlangıç seviyesinde olacak. Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, duyuru afişinde yer alan QR Kod üzerinden kayıt formuna ulaşabilecek. Katılım kontenjanının sınırlı olacağı ve 24 Temmuz'da başlayacak olan kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (530) 158 3428 numaralı telefondan yetkililere ulaşabiliyor.

ANKA / Yerel

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