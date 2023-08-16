Tepebaşı'nda Kukla Yapımı ve Seslendirme Atölyesi Düzenlenecek

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından 5 yaş üzeri çocuklar için “Küçük Vantrologlar Yetiştiriyoruz” sloganıyla Kukla Yapımı ve Seslendirme Atölyesi düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından 5 yaş üzeri çocuklar için "Küçük Vantrologlar Yetiştiriyoruz" sloganıyla Kukla Yapımı ve Seslendirme Atölyesi düzenlenecek.

5 yaş üzeri çocuklar için Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi iş birliği ile Kukla Yapımı ve Seslendirme Atölyesi yapılacak. Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı'nda yürütülecek atölye, 24-25 Ağustos'ta 14.00-17.00 saatleri arasında Vantrolog Sanatçısı Ezgi Eryiğit eğitmenliğinde düzenlenecek.

Atölyeye duyuru görselinde yer alan kare kod okutularak veya https://tinyurl.com/vantro bağlantısına tıklayarak kayıt yaptırılabilecek.

VANTROLOG NEDİR

Vantrolog, aynı ortamda bulunan kukla ve kukla sanatçısının karşılıklı diyoloğu esnasında sanatçının ağzını kıpırdatmadan çıkan sesinin bir başkasından geliyor gibi düşünülmesidir.