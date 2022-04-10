Tepebaşı'nda ihtiyaç sahiplerine yardım

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV), ihtiyaç sahibi vatandaşların sağlık kontrollerinden ev temizliklerine kadar birçok konuda yardımcı olmaya devam ediyor.

TEBEV, vatandaşların yaşadığı ortamın fiziki yapısının iyileştirilmesine, hastaneye ulaşımdan temizliğe kadar birçok konunda hizmet vererek gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşıyor. TEBEV ekipleri tarafından evde verilen sağlık hizmetleri çerçevesinde tansiyon, ateş, şeker ölçümleri yapılırken tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Ekipler ayrıca deneyimli yurttaşların kullandıkları ilaçların takibi, sağlık durumları ve dikkat edilmesi gereken konuları hakkında da bilgilendirmede bulunuyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren TEBEV, eczane ve market alışverişine kadar pek çok hizmet veriyor. TEBEV görevlileri ayrıca vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini de dinleyerek resmi kurumlardaki işlemlerini takip ediyor. TEBEV'in hizmetlerinden 65 yaş üstü yaşlılar, tedaviye yönlendirilmesi gereken mağdur hastalar, yalnız yaşayıp kendi bakımını sağlayamayanlar, yatalak durumda olanlar, evde sağlık bakımına ihtiyaç duyan hastalar, sosyal güvencesi bulunmayanlar ve sağlık hizmetine ulaşamayan vatandaşlar yararlanabiliyor. TEBEV'e kayıtlı 65 yaş üstü geliri olmayan ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik hizmeti de veriliyor. - ESKİŞEHİR