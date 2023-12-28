Tepebaşı Belediyesi, Engelli Bireylere Yönelik Çalışmalarıyla Türkiye'ye Örnek Oluyor

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylere yönelik çalışmaları ile Türkiye'ye örnek oluyor.

Tepebaşı Belediyesi, engelli bireylerin topluma dahil olması, kendilerini geliştirmeleri ve özgüvenlerini kazanmaları adına gerçekleştirdiği projeler ile Türkiye'de ilk olan çalışmaları hayata geçiriyor. Engelli bireyler Gökkuşağı Kafe ve Engelliler Montaj Atölyesi ile hayata geçirilen projeler ile öğreniyor, üretiyor ve kazanıyor. Yürütülen projeler hakkında konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Onlar bizim yüz akımız. Projelerimiz ile özel gençlerimize fırsat eşitliği sağlarken, ekonomik kazanç da sağlamış oluyoruz" dedi.

Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi

Tepebaşı Belediyesi Engelliler Sosyal Yaşam Merkezi, faaliyet göstermeye başladığı 2009 yılından beri zihinsel yetersizliği bulunan bireylerin günlük yaşama adaptasyonlarını artırmayı hedefliyor. Merkezde, öz bakım ve günlük yaşam becerileri, akademik dersler, sanat eğitimi, ritim, drama, spor, halkoyunları gibi alanlarda eğitim ve öğretim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Tamamı ücretsiz olan merkezde eğitim alan, yaş aralıkları 18 ila 40 arasında değişen zihinsel yetersizliği bulunan 15 bireyin ulaşımları ise eğitmen eşliğinde belediye tarafından karşılanıyor.

Gökkuşağı Kafe Türkiye'ye örnek oluyor

Özel bireylerin toplumla bütünleşmesinin hedeflendiği Gökkuşağı Kafe projesi, Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. 2011 ve 2012 yıllarında faaliyete açılan Gökkuşağı Kafe, 2 farklı merkezde zihinsel yetersizliği bulunan bireyleri toplumla bütünleştirirken, bireylerin de özgüven kazanmasını sağlıyor. 15 zihinsel engelli bireyin servis yaptığı bir alan olarak hizmet veren Gökkuşağı Kafeler ile bireylerin gelişiminin takip edilebileceği akademik çalışmalara zemin hazırlanıyor. Öte yandan proje ile bireylerin ailelerinin yaşadığı zorlukların azaltılması noktasında da fayda sağlanıyor. Engelli bireyler ayrıca fotoğraf çekiminden ebruya, halk oyunundan Latin danslarına kadar eğlenceli aktivitelerde bulunma imkanı yakalıyor. Ayrıca Gökkuşağı Kafe projesine dahil olan özel bireyler çeşitli kurum ve kuruluşlarda istihdam da ediliyor. Bugüne kadar Gökkuşağı Kafe projesine dahil olarak iş gücüne katılan özel birey sayısı da 19'a ulaştı. Belirli aralıklar ile belediyenin çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerine de katılan bireyler, her geçen gün kent yaşamında daha etkin bireylere dönüşüyor.

Azimle çalışıyor ve başarıyorlar

İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nde çalışmaya başlayan bireyler; istihdam edilmeye, üretmeye ve imkan verildiğinde ne kadar başarılı olabileceklerini ispatlamaya devam ediyor. 2014'te faaliyete giren merkez, açıldığı günden bu yana Eskişehir'de zihinsel ve bedensel yetersizliği bulunan bireyler ve aileleri için bir umut olurken, bireylerin gösterdiği gelişim ve başarı ile de dikkat çekmeyi sürdürüyor. Merkezde bireyler Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalardan gelen demonte parçaları birleştirerek hem fiziksel becerilerini geliştiriyor hem de sosyal yaşama dahil oluyor. Engelliler Koordinasyon Merkezi'ne kayıt olarak gerekli eğitimleri tamamlamalarının ardından Montaj Atölyesi'ne katılan bireyler, burada sertifikalarını almaları sonrasında eğitmenler gözetiminde çalışmaya başlıyor. İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nde 2014 yılından bu yana 110 öğrenci eğitim alırken, 18 öğrenci farklı kurumlarda istihdam edildi ve 7 milyon 500 bin adet parçanın montajı gerçekleştirildi.

Türkiye'de bir ilk hayata geçirildi

Tepebaşı Belediyesi, İbrahim Ethem Kesikbaş Engelliler Montaj Atölyesi'nin ardından EOSB ile birlikte Türkiye'de bir ilk olarak Engelliler Montaj Atölyesi'ni de hayata geçirdi. 'Üretene engel yok' sloganıyla Tepebaşı Belediyesi ve EOSB iş birliğiyle faaliyete geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi'ndeki özel bireyler, aldıkları eğitimlerin ardından üretime katkı verirken, düzenlenen birçok etkinliğe de katılarak sosyal becerilerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Bünyesindeki bireylerin gösterdiği gelişim ve başarı ile de dikkat çekmeyi sürdürdüğü atölye, gençlerin Eskişehir'de faaliyet gösteren fabrikalarda istihdam edilmesini de sağlıyor. Merkez; Starplast Plastik, Anot, Kafaoğlu, Tanatar, Buzlu Tekstil, Cellotone, Comfort ve Can Conta ile çalışıyor. Bireylerin yaptığı çalışmalar arasında ise kit sıralama, profil, su tahliye borusu kapakları, beyaz eşya arka destek parçası, ocak düğmesi, menteşe pimi, led, köşe koruyucu, hazne kapağı, menteşe, ayarlı ayak, ocak sabitleme, ocak yedek parça paketleme bulunuyor. Aldıkları eğitimler ile birlikte demonte parçaların montajını yapan bireyler, merkezdeki dinlenme vakitlerini de verimli ve keyifli biçimde geçiriyor. Özel bireyler kitap okuyarak, sohbet ederek ya da satranç ve tabu gibi geliştirici faaliyetler ile sosyalleşmiş oluyor. EOSB Engelliler Montaj Atölyesi'nde ise 67 özel birey eğitim alırken diğer kurumlarda istihdam edilen öğrenci sayısı 38'e ulaştı. Toplam 9 milyon 962 bin 908 adet de parçanın montajı yapıldı. Her iki atölyede montajı yapılan ürün sayısı 17 milyon 462 bin 908'e ulaşırken istihdam edilen özel birey sayısı ise 56 oldu.

"Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum"

Kentte engelli bireylere yönelik gerçekleştirilen istihdam çalışmalarının, ülkeye örnek olmasını temenni eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Türkiye'nin popülasyonuna baktığınızda engellilerimizin oranı yüzde 12-13 civarında. Gençlerimizin çalışmaya ihtiyacı var. Çalışmak onlara öyle iyi hissettiriyor ki; azimle ve profesyonelce çalışıyorlar ve çok mutlu hissediyorlar. Onlar bizim yüz akımız. Projelerimiz ile özel gençlerimize fırsat eşitliği sağlarken ekonomik kazanç da sağlamış oluyoruz. Bu sayede gençlerimiz toplum içindeki yerlerini biliyor, becerileri gelişiyor, özgüven kazanıyor ve ekonomik kazançları da oluyor. Projelerimizde bu değerlere yer vermeyi çok önemli buluyoruz. Üstelik istihdam edilen gençlerimizin sayısı arttıkça biz de çok mutlu oluyoruz. Bizim için ailelerimizin memnuniyeti de çok önemli. OSB'de yer alan atölyemizi birlikte hayata geçirdiğimiz EOSB Başkanı Sayın Nadir Küpeli'ye ve bu projede bizlere destek olan fabrikalara da teşekkürlerimi sunuyorum. Projelerde emeği geçen firmalarımızı da yürekten kutluyor, bu çalışmaların Türkiye'ye örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR