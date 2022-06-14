Tepebaşı'nda Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılanıyor - Haberler

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Tepebaşı'nda Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

ANKA - Yerel
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Tepebaşı'nda Çocuklara Hayvan Sevgisi Aşılanıyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Sen de Bir Pati Sev' projesi kapsamında Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencilerine hayvan sevgisi anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü 'Sen de Bir Pati Sev' projesi kapsamında Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi öğrencilerine hayvan sevgisi anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak üzere gerçekleştirdiği 'Sen de Bir Pati Sev' projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Bugüne kadar Eskişehir çapında binlerce öğrenciye ulaşarak eğitim çalışması yürüten Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, son olarak Canan-Şükran Şeker Erken Çocukluk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen eğitim ile çocuklara hayvan sevgisini aşıladı. Etkinlikte veteriner hekimler tarafından öğrencilere hayvan sevgisi ve Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Ayrıca sokakta hayvanlara nasıl davranılması gerektiği konusunda sunum yapılırken, şarkılar eşliğinde gerçekleştirilen taklitler de öğrencilerden ilgi gördü.

Hoşça vakit geçirilen etkinlikte çocukların konuyu pekiştirmesini kolaylaştırmak için Doğal Yaşam Merkezi'nden getirilen köpek ve tavşan da çocuklardan yoğun ilgi gördü. Programda çocuklar da ellerine aldıkları pankartlar ile sokak hayvanları için önemli mesajlar verdi.

ANKA / Yerel

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