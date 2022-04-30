Tepebaşı'nda Camilerde Bayram Temizliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tepebaşı'nda Camilerde Bayram Temizliği

ANKA - Ayten Dilan Özgür - Yerel
 - Güncelleme:
Tepebaşı'nda Camilerde Bayram Temizliği

Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması yaptı.

Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacı ile merkez ve kırsal mahallelerdeki cami ve mescitlerde düzenlediği temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Ramazan Bayramı öncesinde sıklaştırılan cami temizlikleri, ekipler halinde düzenliyor. Bayram öncesinde camilerin iç ve dış temizlikleri yapılırken sürdürülen çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini temiz, rahat ve sağlıklı bir ortamda yapmaları amaçlanıyor. Çalışmalar kapsamında halılar, pencereler, avizeler ve vatandaşların kullandığı tüm alanlarda titizlikle temizlik yapıldı.

Din görevlileri ve vatandaşlar da yapılan temizlik çalışmalarından dolayı memnuniyetini ifade etti.

ANKA / Ayten Dilan Özgür - Yerel

Ramazan Bayramı, Tepebaşı, Bayram, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title