Tepebaşı'nda 4. Çocuk Satranç Turnuvası Başlıyor - Haberler

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan Çocuk Satranç Turnuvası 28 Mayıs'ta başlayacak.

Belediye bünyesindeki çocuk merkezlerinde ve Belde Evlerinde eğitim alan öğrencilerin katılacağı 4. Çocuk Satranç Turnuvası 28-29 Mayıs 2022 tarihinde saat 10.00-17.00 arasında Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası bahçesinde gerçekleşecek.

7-12 yaşarası çocukların katılımı ile başlayacak turnuvada çocuklar, iki gün boyunca satranç oynamanın tadını çıkaracak. Türkiye Satranç Federasyonu gözlemcilerinin bulunacağı turnuvada 7-8-9 yaş ve 10-11-12 yaş grubu olmak üzere iki kategoride derecelendirme yapılacak. Her iki kategoride de ilk 3'e giren satranççılar plaket, ilk 10'a giren satranççılar da madalya ile ödüllendirilecek.

Turnuva hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, 23 Nisan Çocuk Sanat ve Kültür Merkezi'ne, 0 (222) 321 56 11 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.