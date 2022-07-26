Tepebaşı Kolej Spor Kulübü'nden Başkan Ataç'a Ziyaret - Haberler

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Tepebaşı Kolej Spor Kulübü'nden Başkan Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı Kolej Spor Kulübü'nden Başkan Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Kolej Spor Kulübü Başkanı Ünal Dilek ile bir araya geldi.

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Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Kolej Spor Kulübü Başkanı Ünal Dilek ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediyesi Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren spor kulüpleri ile temaslarını sürdürüyor. Ataç son olarak Tepebaşı Kolej Spor Kulübü Başkanı Ünal Dilek, Kurucu Başkanı Necdet Yılmazoğlu ve kulüp yöneticilerini makamında ağırladı. Ziyaretle ilgili değerlendirmelerde bulunan Dilek, kulübün faaliyetleri hakkında Ataç'a bilgi verdi. Dilek, Ataç'ın kendilerine ve sporculara vermiş olduğu desteklerden dolayı da teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ataç ise "Halkımızın spor yapmasında da amatör kulüplerimizin çok büyük bir önemi var, bu açıdan desteklenmeniz değerli. Biz de uzun yıllardır olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel

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