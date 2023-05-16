Tepebaşı Kadın Danışma Merkezi Çalışmalarına Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmalarına başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi kadınlara yönelik örnek projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda kurulan Kadın Danışma Merkezi, kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmeyi amaçlayan merkezde; toplumsal cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddet, temel insan hakları ve ayrımcılık ile şiddetsiz iletişim konularında çalışmaların yanında 18 yaş ve üstü kadınlara hukuki destek, beslenme danışmanlığı, psikososyal ve psikolojik destek, farkındalık çalışmaları, seminerler, atölyeler ve eğitimler verilecek.

Tepebaşı Belediyesi Kadın Danışma Merkezi'ndeki hizmetler etik değerler gözetilerek ücretsiz olarak sunulacak. Uluönder Mahallesi Cansen Sokak A Blok No: 5/2 adresinde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0(222) 211 40 00/8917 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.