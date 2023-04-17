Tepebaşı 'İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu'ndan 23 Nisan Konseri

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Tepebaşı Belediyesi, milli günlerin anlam ve önemine uygun etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda İki Elin Sesi Var Çocuk Korosu tarafından verilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konseri de Eskişehirli vatandaşların yoğun katılımı ile tamamlandı. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'ndeki konserde, 80 çocuk milli marş ve şarkıları Derya İnanç'ın şefliğinde seslendirdi. Salonu dolduran Eskişehirliler de ellerinde Türk Bayrağı ile coşkuya ortak oldu.

İzmir Marşı ile son bulan konserde sahneye çıkan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da Şef İnanç ve çocukları tebrik ederek şunları söyledi:

"Sevgili anne ve babalar, çocuklarınızı Tepebaşı Belediyesi'ne emanet ettiğiniz için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Aramızda bu güven duygusu olmasaydı ne bu güzel orkestralar olurdu ne de bu konserler yapılabilirdi. 40 çocuk ve 40 keman ile başladığımız bu çalışma dev gibi büyüyen bir orkestraya dönüştü. Fazıl Say ile birlikte çalacak kadar da başarılar elde ettiler. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı da yürekten kutluyorum. İkinci yüzyılın 15 Mayıs'ında da en büyük baharı kutlayacağız. Çocuklar, bu bahar sizin için geliyor. Sizin daha güzel bir zihniyet ile büyümenizi, gelişmenizi ve ülkenize hayırlı bireyler olarak yetişmenizi sağlamak üzere gelecek. İçimize kazınmış olan Atatürk sevgisini kimse sökemeyecek. 23 Nisan kutlu olsun. Hepinizi tebrik ediyorum."