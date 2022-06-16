Tepebaşı Gençlik Merkezleri Gönüllü Eğitmenlerini Arıyor

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri, gençlere katkı sunmaya devam ederken yeni dönem için gönüllü eğitmenler arıyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı ve 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Öte yandan gençlerin örgün eğitim dışında iletişim, takım çalışması, sorumluluk, zaman yönetimi gibi okul dışı yeterlilikler geliştirmesine en çok olanak sağlayan faktör gönüllü çalışmalar olarak dikkat çekiyor. Bu noktada Gençlik Merkezleri tarafından sürdürülen ücretsiz kişisel gelişim kursları da gönüllü eğitmenler tarafından düzenleniyor.

Yeni dönemde de Gençlik Merkezleri ile birlikte çalışıp eğitimlere destek verecek gönüllü eğitmenler aranıyor. Deneyim paylaşımı ve akran eğitimi modeli ile sürdürülen bu çalışmada eğitmenler, kendilerini yeterli bulduğu konularda atölye çalışmaları ve/veya eğitimler düzenleyebiliyor. Gönüllü eğitmen olmak isteyenler, online başvuru için duyuru afişinde ve Gençlik Merkezleri'nin "esktgm" adlı sosyal medya hesaplarından paylaşılan QR kodu okutarak başvuru formuna ulaşabiliyor.

Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen eğitmen adayları, 0 (222) 322 98 48 numaralı telefondan Gençlik Merkezi yetkililerine ulaşabiliyor.

ANKA / Yerel