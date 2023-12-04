Tepebaşı Game Jam'de İPGPT Takımı Birinci Oldu

Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Tepebaşı Game Jam' etkinliğinde katılımcılar 48 saat boyunca hızlandırılmış oyun veya yazılım geliştirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda İPGPT takımı Kendo isimli oyunlarıyla birinciliğe layık görüldü.

Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ' Tepebaşı Game Jam' etkinliğinde katılımcılar 48 saat boyunca hızlandırılmış oyun veya yazılım geliştirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda İPGPT takımı Kendo isimli oyunlarıyla birinciliğe layık görüldü.

Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen çok sayıda faaliyet ile Eskişehirli gençler için kendilerini geliştirecekleri imkanlar sunuluyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi, NEGENTRA Yazılım ve Türkiye Bilişim Derneği iş birliğiyle yazılım ve sporun geliştirilmesi amacıyla 'Tepebaşı Game Jam' etkinliği düzenlendi. Melih Savaş Yaşam Köyü'nde cuma günü başlayan etkinliğe 16 yaş ve üzeri 40 kişi katıldı. Cuma günü başlayan etkinlikte, ilk olarak katılımcılara uyulması gereken kurallar ve yapılacak oyun veya yazılım konusunda dikkat edilecek kriterler anlatıldı. Verilen eğitim sonrasında katılımcılar gruplar haline ayrılarak çalışmalarına başladı.

48 SAATTE OYUN VE YAZILIM GELİŞTİRDİLER

48 saat boyunca bulundukları mekanda yazılım veya oyun geliştiren 7 takım, etkinlik sonunda yaptıkları çalışmaları Bilişim Derneği Başkan Yardımcısı Murat Osman Kandır, NEGENTRA Yazılım Yetkilisi Hüseyin Emre Can ve Tepebaşı Belediyesi Spor İşleri Müdürü Yunus Özkan'ın yer aldığı değerlendirme kuruluna sundu. Kurulun değerlendirmesi sonucu İPGPT takımının Kendo adlı oyunları birinciliğe layık görüldü.

Etkinlik sonunda tüm katılımcılara katılım belgesi takdim edildi. Katılımcılar da düzenlenen etkinlik ile ilgili Tepebaşı Belediyesi'ne, NEGENTRA Yazılım ve Türkiye Bilişim Derneği'ne teşekkürlerini iletti.