Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehirli Masalcılar'dan "Yetişkinlere Masallar" Etkinliği

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehirli Masalcılar iş birliği ile ‘Yetişkinlere Masallar’ etkinliği düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehirli Masalcılar iş birliği ile 'Yetişkinlere Masallar' etkinliği düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehirli Masalcılar iş birliği ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Özdilek Sanat Merkezi'nde 'Yetişkinlere Masallar' etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikte masallar, Esra Aşkın Baş ve Zeynep Sezgin tarafından anlatıldı.

İki masalın anlatıldığı etkinlikte, masalların geçmişten bugüne bir kültürü taşıdığı ve sadece çocuklar için olmadığının altı çizildi.