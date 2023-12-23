Tepebaşı Belediyesi 'Üretimin Gücü Kadınların Gücü' Söyleşisi Düzenledi

Tepebaşı Belediyesi tarafından 'Üretimin Gücü Kadınların Gücü' söyleşisi düzenlendi. Söyleşiye konuşmacı olarak katılan Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Kurucu Başkanı Hayriye Kuşçu, kadınların birlikte hareket ederek el emeklerini kazanca çevirebileceğini belirterek birlik vurgusu yaptı.

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşlara yönelik bilgilendirici faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tepebaşı Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Kültür İşleri Müdürlüğü iş birliğinde 'Üretimin Gücü Kadınların Gücü' isimli söyleşi Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlendi. Üretici kadınların katıldığı söyleşiye Eskişehir Kadın Eli Kooperatifi Kurucu Başkanı Hayriye Kuşçu, konuşmacı olarak katıldı. Kuşçu, "Türkiye'de ilk defa bir kadın kooperatifini şubeleştirdik. Birlik oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bizim en büyük sıkıntımız bir birlik olamıyoruz. O birliği sağlarsak eğer her üreticinin elinde ürettiği şeyi satarız. Eskişehir'de yapmak istediğimiz şey de her kooperatif aynı şeyi üretiyor. Aynı şeyi ürettiğimiz için hepsini aynı anda satamıyoruz. Diyorum ki birimiz paketleyelim, birimiz etiketleyim bir ağ oluşturalım, birbirimize destek olalım. Eskişehir'de böyle bir ağ oluşturmak istiyorum" dedi.

Kendi başarı hikayesini anlatan Kuşçu, kadınlara tavsiyelerde de bulundu. Kooperatifçilik, pazarlama ve e-ticarette dikkat edilmesi gereken unsurları anlatan Kuşçu, kadınların birlikte hareket ederek el emeklerini kazanca çevirebileceğini belirterek birlik vurgusu yaptı.

Söyleşi soru cevap bölümü ile sona erdi. - ESKİŞEHİR