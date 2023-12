Tepebaşı Belediyesi Sokak Hayvanlarına Destek Olmaya Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi, Doğal Yaşam Merkezi ile sokak hayvanlarının sıcak bir yuvaya kavuşmaları için faaliyetlerine devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, sahiplendirdiği ve tedavi ettiği binlerce sokak hayvanı ile bu alandaki öncülüğünü sürdürüyor. 2009 yılından bugüne 12 bin 871 sokak hayvanını sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olan Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi, çalışmalarına devam ediyor. Merkezde 2019 - 2023 (Ekim sonu) itibariyle kısırlaştırılan hayvan sayısı 20 bin 684, sahiplendirilen hayvan sayısı ise 12 bin 871 oldu.

Ameliyathane ile can dostlar sağlığına kavuşuyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından Doğal Yaşam Merkezi'ndeki hayvan ameliyathanesi de daha donanımlı ve geniş bir hale getirildi. Merkez içindeki yeni ve daha geniş alanda uzman ekip tarafından ameliyat edilebilen sokak hayvanları, kısa süre içinde sağlığına kavuşuyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de Doğal Yaşam Merkezi'nin ve hayvan ameliyathanesinin daha verimli şekilde hizmet verebilmesi için çalışmaların süreceğini belirtiyor.

"Can dostlar hepimize emanet"

Konu hakkında bir değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, merkez ve yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "1999'da göreve geldiğimde, Tepebaşı Belediyesi'nde görevli bir veteriner hekim dahi yoktu. Biz de süratle bu kadro için alım yapmıştık. İnsanlar kadar hayvanların da yaşam hakkı var. Bu dünyaya, hayvanlar ile birlikte geliyoruz. Bizlerle beraber onların da yaşam hakkı var. Özellikle kırsaldaki köpeklerin, şehir sınırlarına getirilerek bırakılması bizim bu iş için ayrılan bütçemizi zorluyor. Normal şartlarda kentteki hayvan popülasyonu ile ilgili bir sıkıntı yok. Aşı, tedavi, besleme, kısırlaştırma ya da derneklerimizden, hayvanseverlerimizden gelen taleplerin karşılanması gibi konularda can dostlarımız için özveri ile çalışıyoruz. Durmadan, dinlenmeden bir hekim olarak hayvanlarımız için de en iyisini yapmaya çalıştığımızı belirtmek isterim. Tepebaşı'nda, Doğal Yaşam Merkezimiz tarafından sürdürülen çalışmalar ve iş birlikleri sayesinde her yıl binlerce sokak hayvanını tedavi etmekle kalmıyor, yine binlercesini kısırlaştırıyor ve sahiplendiriyor, çocuklarımızın hayvan hakları bilinci kazanması için çeşitli geziler ve eğitim programları düzenliyoruz. Tepebaşı Belediyesi Doğal Yaşam Merkezi'mizde, 2009 yılından bugüne 12 bin 871 sokak hayvanını sahiplendirerek, 20 bin 684 sokak hayvanımızı da sahiplendirerek tüm belediyelere örnek olmaya devam ediyoruz. Merkezimizde bulunan ameliyathanemiz için de yeni bir alan oluşturduk. Ameliyathanemizin hayvan kapasitesi 4'e yükseldi. Steril ve donanımlı bir ortamda, işinde uzman çalışma arkadaşlarımız ile can dostlarımızın sağlığına kavuşabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Bu konuda bizleri yalnız bırakmaya tüm hayvanseverlere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Sokak hayvanlarını evlerine kabul eden duyarlı vatandaşlar da tüm kent halkına, 'Satın alma, sahiplen' diyerek can dostlara kucak açmaları tavsiyesinde bulunuyor. - ESKİŞEHİR