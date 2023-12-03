Tepebaşı Belediyesi Şan ve Solfej Eğitimleri İçin Kayıtlar Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek şan ve solfej eğitimleri için kayıtlar 4 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Eğitimler, yerli ve yabancı pop, jazz müzik solistliği ile güzel sanatlar lisesi ve konservatuvar sınavlarına yönelik şan ve solfej eğitimi sunacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek şan ve solfej eğitimleri için kayıtlar başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi kentteki çocuk ve gençlerin gelişimini desteklemeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek şan ve solfej eğitimleri için kayıtlar 4 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Özdilek Sanat Merkezi'nde yerli ve yabancı pop, jazz müzik solistliği ile güzel sanatlar lisesi ve konservatuvar sınavlarına yönelik şan ve solfej eğitimi için 16 yaş ve üzeri vatandaşlar başvurabiliyor.

25 Aralık Pazartesi gününe kadar devam edecek kayıtlar hakkında detaylı bilgi almak isteyenler (0) 222 230 22 16 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.