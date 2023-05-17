Tepebaşı Belediyesi'nin Yeryüzü Ekoloji Okulu Haziran Atölyeleri Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu’nda ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında haziran ayı programı başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda ücretsiz olarak düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında haziran ayı programı başlıyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği 'Yeryüzü Ekoloji Okulu' projesi, kentte yaşayan insanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Hizmet Binası yanında hazırlanan alanda faaliyetlerine devam eden Yeryüzü Ekoloji Okulu, doğayla ilişki kurmayı, doğaya erişimi, bir arada yaşama kültürünü, sürdürebilirliği, yerel ekosistemle oynamayı, toplumsal aktivizmi, mekanı tanımayı ve mekan bilincini ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda haziran dönemi atölye çalışmaları arasında, oryantiring atölyesi (9-12 yaş), beden perküsyonu ve dans atölyesi (7-10 yaş), ebru atölyesi (7-10 yaş), yaratıcı düşünme becerileri atölyesi (7-10 yaş), masal anlatıcılığı atölyesi (7-10 yaş), linol baskıyla ileri dönüşüm atölyesi (18 yaş üstü) ve balmumu kumaş atölyesi düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 5 Haziran ile 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek, kontenjanların sınırlı olduğu atölyeler hakkında bilgi almak isteyenlerin, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne 0 (222) 211 40 00 / 3085-3087 numaralı telefondan ulaşılabileceğini bildirdi.