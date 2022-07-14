Tepebaşı Belediyesi'nin Yaz Dönemi Eğitimlerine 815 Genç Kayıt Oldu - Haberler

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Tepebaşı Belediyesi'nin Yaz Dönemi Eğitimlerine 815 Genç Kayıt Oldu

ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediyesi'nin Yaz Dönemi Eğitimlerine 815 Genç Kayıt Oldu

Tepebaşı Belediyesi’nin 3 farklı noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri’nde, yaz dönemi eğitimleri başlıyor. Ücretsiz olacak 27 farklı branştaki eğitimler için 815 genç kayıt yaptırırken; eğitimler, 18 Temmuz’da başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin 3 farklı noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri'nde, yaz dönemi eğitimleri başlıyor. Ücretsiz olacak 27 farklı branştaki eğitimler için 815 genç kayıt yaptırırken; eğitimler, 18 Temmuz'da başlayacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri'nde gerçekleştirilecek yaz dönemi eğitimleri için kayıtlar, online olarak tamamlandı. Ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimler arasında gençler için birçok seçenek sunulurken; yaz dönemi eğitimleri için 815 genç kayıt yaptırdı.

19 Mayıs Gençlik Merkezi, 29 Ekim Gençlik Merkezi ve 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek eğitimler arasında ilkyardım, AFAD - Afet Farkındalık Eğitimi, iletişim - takım çalışması, iletişim – motivasyon, büyükler için oyun atölyesi, yaratıcı yazarlık, lojistik ve planlama, Japonca A-1, Blockchain (finansal yazılım), kağıt takı, fotoğrafçılık, (fotoğraf makinesi zorunlu), grafik tasarım (bilgisayar zorunlu), nefes eğitimi, tango, web yazılım (bilgisayar zorunlu), American English Speaking Club C1-C2, İngilizce Grammer B1-B2, İngilizce Speaking/Listening B1-B2, bağlama, fitness, pilates, akıl ve zeka oyunları (9-16 yaş), işaret dili (14 -20 yaş), tango (14 - 20 YAŞ ve 18 yaş altı ebeveyn ile), duygu atölyesi (9-16 YAŞ), zumba ve tekvando (9-16 yaş) yer alıyor.

17-35 yaş arası katılımcıların yararlanacağı eğitimler, yaz dönemi boyunca devam edecek.

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