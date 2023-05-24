Tepebaşı Belediyesi'nin Vezneleri, Vergi Ödemeleri İçin Cumartesi Günü de Açık Olacak

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri; emlak, ilan-reklam, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksiti için son ödeme gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak, veznelerin 27 Mayıs Cumartesi günü açık olacağını duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri; emlak, ilan-reklam, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksiti için son ödeme gününün 31 Mayıs olduğunu hatırlatarak, veznelerin 27 Mayıs Cumartesi günü açık olacağını duyurdu.

Tepebaşı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 2023 yılı emlak, ilan-reklam, çevre ve temizlik vergisinin ilk taksitini yatıracak vatandaşların 27 Mayıs Cumartesi günü ödemelerini yapabileceği belirtildi. Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi'nin ana hizmet binasında ve Odunpazarı Belediyesi içinde bulunan veznelerin 27 Mayıs Cumartesi günü 09: 00-16: 00 saatleri arasında açık olacağını bildirdi.

Konu hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaralı telefon hattından Mavi Masa'ya ulaşabilecek.