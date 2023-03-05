Tepebaşı Belediyesi'nin Mobil Diş Kliniği, Depremzedelere Hizmet Vermeye Başladı

Tepebaşı Belediyesi'nin öncülüğünde deprem bölgesine gönderilen Mobil Diş Kliniği, depremzedelere hizmet vermeye başladı. Hatay'a giden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da bazı yurttaşların diş muayenesini yaparak, "Deprem bölgesinde diş sağlığı gereksinimlerinin karşılanması çok önemliydi. Vatandaşlarımıza böyle güzel çalışma ile yardım eli uzattığımız için mutluyuz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgeye destek olmak için çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında son olarak Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde; Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Diş Hekimleri Odası ve Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İşadamları Derneği (DİŞSİAD) iş birliyle hazırlanan Mobil Diş Kliniği aracı, diş tedavisi için gerekli olan ekipmanlar ile birlikte Hatay'ın Samandağ ilçesinde Devlet Hastanesi bahçesinde depremzedelere hizmet vermeye başladı. Başkan Ataç da bir diş hekimi olarak araç ile birlikte Hatay'a giderek Mobil Diş Kliniği'nde depremzede yurttaşları muayene etti.

Ataç, yaşama geçirilen projeye ilişkin şunları söyledi:

"Bu proje Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanımız Diş Hekimi Tarık İşmen'in önerisi ile gelişti. Eskişehir Büyükşehir Belediye'miz araç temininde yardımcı oldu. Ardından yoğun bir çalışma ile otobüsümüzü diş kliniği haline getirdik. İstanbul'da DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar ve yönetimi de bize malzeme desteğinde bulundu. Eskişehir Dişhekimleri Odası da iş ortağımız oldu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Lütfü Savaş ile konuştuk ve aracımız ile burada hizmet vermeye başladık. Bir diş hekimi olarak, ağız ve diş sağlığı konusunun önemini çok iyi biliyorum. Depremzedelerimizin bu konudaki ihtiyaçlarının karşılanması adına hizmet verilmesi çok değerli. Hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz için hizmet eden Mobil Diş Kliniği'mizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Gördüğüm kadarıyla çok talep var. İnsanların birikmiş sıkıntıları var, kliniğimiz ile talepler de yoğun şekilde geliyor. İnsanlarımızın ihtiyaçları karşılanana kadar otobüsümüz hizmet vermeye devam edecek. Bu projeye katkı sağlayan kuruluşlara ve buraya gelerek vatandaşlarımıza destek olacak Türkiye'nin her yerinden diş hekimlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın yanında olmak çok önemli. İnsanlarımız daha mutlu olsun diye çalışmaya devam edeceğiz."

Ataç, Mobil Diş Kliniği'nin ihtiyaç duyulan bölgelerde hizmet vermeyi sürdüreceğini belirtti.