Tepebaşı Belediyesi'nin İklim Değişikliğine Karşı Eğitim Çalışmaları Sürüyor

Tepebaşı Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde kentte öğrenim gören öğrencilere yönelik iklim değişikliği ve enerji yönetimi eğitimleri düzenledi. Eğitimlerde, 39 okuldan 2 bin 567 öğrenciye ulaşıldı.

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğine karşı bilgilendirici etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen enerji yönetimi eğitimlerinde, iklim krizine karşı çocukların bilinçlenmesi, edindikleri farkındalık sayesinde de daha iyi bir dünya için harekete geçmelerini sağlamak amaçlanıyor. Eğitimler ile iklim krizine karşı dayanıklılık geliştiren, çözümler üreten, çevreye ve insanlığa fayda sağlayan bireyler yetiştirebilmek, çocukların geleceğe güvenle hazırlanması için okullara destek veriliyor.

Yalnızca Tepebaşı ilçesi değil Eskişehir genelinde faaliyet gösteren okullardan gelen talep doğrultusunda düzenlenen iklim eğitim programı ile 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 39 okuldan 2 bin 567 öğrenciye ulaşıldı. 7-12 yaş arası 52 öğrenciye de Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölye eğitimi verildi.

Eğitimlerde öğrencilere, çevresel problemler, geçmişten günümüze insan ve çevre ilişkisi, küresel ısınma ve iklim değişikliği, nedenleri, etkileri, çözüm önerileri, sera gazları, karbon ayak izi, enerji verimliliği ve tasarruf konularında detaylı bilgiler verildi. İklim değişikliği, tasarruf konularına ilişkin eğitici videolar izletildi. Sürdürülebilir Yaşam ve İklim Atölyesinde ise iklim değişikliği ve yapılabilecekler ile ilgili oyunlar oynatıldı. Ayrıca iklim konusunda proje çalışmaları olan okullara da İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından eğitim ve teknik geziler ile destek sağlandı.

ANKA / Yerel