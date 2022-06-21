Tepebaşı Belediyesi'nden Yılmaz Büyükerşen'e Teşekkür Ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Başkan yardımcıları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret ederek 'Revizyon Nazım İmar Planı'nda emeği geçenlere teşekkür etti.

Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri sınırları içerisinde kalan ve 12 bin 500 hektarlık alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli 'Revizyon Nazım İmar Planı'nın hazırlanmasında emeği geçenlerin tebrik edilmesi amacıyla; Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Başkan yardımcıları, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Revizyon Nazım İmar Planı, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı olağan toplantısında oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Yılmaz Büyükerşen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce; teşekkür ziyaretinde bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Başkan yardımcıları Erdoğan Aydoğmuş, Bülent Rıfkı Ustaoğlu, Fikriye Güven Zaptiye, Nuray Çayır, Suat Yalnızoğlu ve Seyit Yıldızhan'ı makamında ağırladı.

Yılmaz Büyükerşen, ziyaretle ilgili şunları söyledi:

"İlimizin daha önceden var olan fakat günümüzün ihtiyaçlarına cevap vermemesi nedeniyle revize edilmesi gereken 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarını; Tepebaşı, Odunpazarı ve Büyükşehir belediyelerimizin ilgili birimlerinin ortak çalışması ile yeniledik. Yaptığımız bu çalışmayı başka özel bir kuruma yaptırmış olsaydık, belediyelerimize bunun milyonlarca maliyeti olacaktı. Bu kapsamda yapılan çalışma ile kısıtlı olan bütçemizde de tasarruf etmiş olduk. 2002 yılında onaylanan ve yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nın gelişen ve büyüyen kent karşısında yetersiz kalması, uygulamada yaşanan problemler, mevzuatta yapılan değişiklikler, mevcut plan kararlarının üst ölçekli plan kararlarına uygun hale getirilmesi, mevcutta yerel koordinat sisteminde bulunan planların ulusal koordinat sistemine entegre edilmesi amaçları ile hazırlanan 1/5.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, kentimizin gelecekteki şehirleşme sürecine yön verecek, imar konusunda yaşanan sıkıntıları büyük oranda giderecek ve ilçe belediyelerimiz ile eşgüdüm halinde hazırlanan, detaylı bir çalışmanın ürünüdür. 1/5.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı'nın kentimize hayırlı olmasını dilerim."

Misafirperverliği için Büyükerşen'e teşekkür eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ise Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

ANKA / Yerel