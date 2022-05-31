Final sınavına hazırlanan öğrenciler için 24 saat açık hizmet - Haberler

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Final sınavına hazırlanan öğrenciler için 24 saat açık hizmet

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Final sınavına hazırlanan öğrenciler için 24 saat açık hizmet

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, final sınavları dolayısıyla ders çalışmak isteyen öğrencilere, 10 Haziran'a kadar 24 saat hizmet verecek.

Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi, final sınavları dolayısıyla ders çalışmak isteyen öğrencilere, 10 Haziran'a kadar 24 saat hizmet verecek.

Merkezde, vize sınavları dönemiyle birlikte uygulamaya koyulan 7/24 açık kütüphane hizmeti çerçevesinde; öğrencilere ücretsiz çay, su, sınırsız internet hizmeti, sesli ve sessiz salonlarda ders çalışma ortamı sunuluyor. 24 saat açık olan merkezden yararlanan öğrenciler de memnuniyetini belirterek, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tepebaşı Haziran gençlik 29 Ekim Yerel Haberler

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