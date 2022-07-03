Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Küçükbaş Kesim Hizmeti
ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için düzenlenen kesim alanının hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye, küçükbaş kurbanlık sahipleri için ücretsiz kesim hizmeti sağlayacak.
Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı için düzenlenen kesim alanının hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye, küçükbaş kurbanlık sahipleri için ücretsiz kesim hizmeti sağlayacak.
Yurttaşların kurbanlıklarını sorunsuz ve hijyenik şekilde kesebilmeleri için Çamlıca Kapalı Pazar Yeri, bayramın ilk gününde kent halkının hizmetinde olacak. Küçükbaş kurbanlık sahiplerine ücretsiz kesim hizmeti sağlanacak olan alanda, kesim işlemleri saat 08.00 itibariyle başlayacak.
Kurban kesim alanı hakkında detaylı bilgi veya randevu almak isteyen yurttaşlar, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi'ne ulaşabiliyor.
ANKA / Yerel