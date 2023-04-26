Tepebaşı Belediyesi'nden Ücretsiz Diyetisyen Hizmeti

Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların sağlığını korumak ve dengeli beslenmelerini sağlamak amacıyla Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi'nde ücretsiz uzman diyetisyen hizmeti sunuyor.

Obeziteyle ve buna bağlı oluşabilecek kronik hastalıklarla mücadele etmeyi ve vatandaşların sağlıklı beslenmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Tepebaşı Belediyesi, ücretsiz diyetisyen hizmeti sunmaya başladı. Bu kapsamda Diyetisyen İpek Bilal, kilo vermek ya da kilo almak isteyen vatandaşlara destek veriyor.

Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yaşama geçirilen ücretsiz uzman diyetisyen hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 444 44 26 numaraları telefondan Mavi Masa Hattı'na ulaşabilecek.