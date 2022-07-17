Tepebaşı Belediyesi'nden 'Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı' Eğitimi Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde, sosyal girişimcilere yönelik ‘Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı’ eğitimi düzenlenecek. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi'nde, sosyal girişimcilere yönelik 'Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı' eğitimi düzenlenecek. 18 ile 35 yaş arası sosyal girişimcilere yönelik düzenlenecek olan 'Sosyal Medya ve Ürün Fotoğrafçılığı' eğitimi, 28 Temmuz 2022 tarihinde başlayacak. Eğitimde; sosyal medya genel bilgiler, sosyal medya stratejileri, içerik üretimi, hedef kitle ve sponsorlu paylaşımlar konuları ele alınacak. Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği (EFSAD) iş birliğiyle düzenlenen eğitim hakkında detaylı bilgi almak isteyen yurttaşlar, Tepebaşı Kuluçka Merkezi'ne 0 (538) 876 38 37 numaralı telefondan ya da "tepebasikulucka" adlı instagram hesabı üzerinden ulaşabilir. ANKA / Yerel Sosyal Medya Tepebaşı Yerel Haberler

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