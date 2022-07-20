Tepebaşı Belediyesi'nden Pet Eğitimi ve Bakım Kampı

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Pet Eğitim ve Bakım Kampı'nda katılımcılar, düzenlenecek eğitim ve atölyelere gelecek can dostlarıyla beraber doğada iki gün geçirecek.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlileri doğa ile bir araya getiren aktiviteler gerçekleştirmeye devam ediyor. Evcil hayvan bakımı ve sağlığı konusunda bilinci artırmak amacıyla 30-31 Temmuz'da Kızılay Hasırca Kamp Alanı'nda düzenlenecek Pet Eğitimi ve Bakım Kampı dopdolu geçecek. Etkinlikler Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED), Sallapati, Barak Köpek Oteli ve Eğitim Merkezi'nin katkılarıyla düzenlenecek. Kampta hayvan sağlığı ve bakımı konusunda birçok eğitim ve atölyeler gerçekleştirilecek.

30 Temmuz Cumartesi günü, "Hayvan Sağlığı ve Bakımı Eğitimi, İtaat Eğitimi Atölyesi ve Film Gösterimi" düzenlenecek. 31 Temmuz Pazar günü ise "Türk Hukukunda Hayvan Hakları Konulu Eğitim, Hayvan Psikolojisiyle İlgili Eğitim ve Scentwork Atölyesi" gerçekleştirilecek. Atölyelere günübirlik katılım olacağı gibi konaklamak isteyenler kamp alanında kalabilecek. Kampa katılmak isteyen vatandaşlar, duyuru afişinde yer alan QR kodu okutarak veya http://tiny.cc/petbakim linkinden ilgili formu doldurabiliyor. Ayrıca detaylı bilgi almak isteyenler 0530 158 34 28 numaralı telefona ulaşabiliyor.

ANKA / Yerel