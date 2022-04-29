Tepebaşı Belediyesi'nden Mobil Ödeme Kolaylığı

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) -

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin ikinci taksit ödeme işlemlerinin mobil vezneler ile kolaylıkla yapılabileceğini bildirdi.

Tepebaşı Belediyesi, 2022 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksitini yatıracak olan vatandaşlar için vezneye ulaşma kolaylığı sağlıyor. 2022 yılı emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin ikinci taksiti için son ödeme günü olan 31 Mayıs'a kadar; çeşitli sebeplerle vergisini yatırmak üzere belediyeye gidemeyecek olan vatandaşlar, mobil vezne tahsilat aracı ile ödemelerini yapabilecek.

Mobil vezne aracı, 31 Mayıs'a kadar belirlenen gün ve saatlerde; Batıkent, Şeker, Uluönder, Ömerağa, Sütlüce, Mustafa Kemalpaşa, Yenibağlar, Fatih, İhsaniye ve Hacı Alibey, Fevzi Çakmak, Ertuğrulgazi, Sakintepe, Esentepe, Işıklar, Yeşiltepe, Bahçelievler, Şarhöyük ve Tunalı Mahallesi'nde hizmet veriyor olacak.

ODUNPAZARI BELEDİYESİ İLE TAPU VE KADASTRO 17. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDE BULUNAN VEZNELERDEN DE VERGİLER ÖDENEBİLİYOR

Yetkililer, Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında bulunan veznelerin yanı sıra Odunpazarı Belediyesi ile Tapu ve Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü içinde bulunan veznelerden de vergilerin ödenebildiğini hatırlattı. Yetkililer ayrıca, 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü de belediye hizmet binası içerisindeki veznelerin 09.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti. Öte yandan "www.tepebasi.bel.tr" internet adresinden "Online İşlemler" menüsüne tıklayarak da ödeme yapabildiği bildirildi.