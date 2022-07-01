Tepebaşı Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmetleri Kapsamında İhtiyaç Sahiplerine Bayram Temizliği - Haberler

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Tepebaşı Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmetleri Kapsamında İhtiyaç Sahiplerine Bayram Temizliği

ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediyesi'nden Evde Bakım Hizmetleri Kapsamında İhtiyaç Sahiplerine Bayram Temizliği

Tepebaşı Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde bayram temizliği, bakım ve onarım çalışmaları yapıyor.

TEBEV, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde geçim sıkıntısı çeken ya da kimsesi olmayan vatandaşların yanında olmaya ve yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Ekipler, bu kapsamda TEBEV'e kayıtlı 65 evde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin ulaştığı evlerde temizliğin yanı sıra tamirat, ilaçlama, boya ve badana çalışması da yapılıyor.

ANKA / Yerel

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