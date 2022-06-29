Tepebaşı Belediyesi'nden Elektrikli Çöp Kamyonuyla Test Sürüşü Tepebaşı Belediyesi, yüzde 100 elektrikli ve yerli üretim çöp kamyonunu deneme ve test sürüşüne aldı. Tepebaşı Belediyesi, yüzde 100 elektrikli ve yerli üretim çöp kamyonunu deneme ve test sürüşüne aldı. Avrupa Yaşayan Laboratuvar Ağı'nın (Living Lab) Türkiye'deki ilk üyelerinden Tepebaşı Belediyesi, deneysel iş geliştirme modelleri için şirketlerle birlikte çalışmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi, yüzde 100 elektrikli yerli üretim çöp kamyonunun test sürüşlerini ilçe genelinde başlatıyor. İlk ve yerli üretim olma özelliğine sahip, yüzde 100 elektrikli çöp kamyonunun deneme ve test sürüşleri için Tepebaşı Belediyesi tercih edildi. Test sürecinin sona ermesi ile yerli üretim elektrikli çöp kamyonunun tüm kentte ve ülke genelinde kullanılmasının yaygınlaştırılması hedefleniyor. ANKA / Yerel Tepebaşı Türkiye Yerel Haberler

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