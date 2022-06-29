Tepebaşı Belediyesi'nden Elektrikli Çöp Kamyonuyla Test Sürüşü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tepebaşı Belediyesi'nden Elektrikli Çöp Kamyonuyla Test Sürüşü

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Tepebaşı Belediyesi'nden Elektrikli Çöp Kamyonuyla Test Sürüşü

Tepebaşı Belediyesi, yüzde 100 elektrikli ve yerli üretim çöp kamyonunu deneme ve test sürüşüne aldı.

Tepebaşı Belediyesi, yüzde 100 elektrikli ve yerli üretim çöp kamyonunu deneme ve test sürüşüne aldı.

Avrupa Yaşayan Laboratuvar Ağı'nın (Living Lab) Türkiye'deki ilk üyelerinden Tepebaşı Belediyesi, deneysel iş geliştirme modelleri için şirketlerle birlikte çalışmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi, yüzde 100 elektrikli yerli üretim çöp kamyonunun test sürüşlerini ilçe genelinde başlatıyor.

İlk ve yerli üretim olma özelliğine sahip, yüzde 100 elektrikli çöp kamyonunun deneme ve test sürüşleri için Tepebaşı Belediyesi tercih edildi.

Test sürecinin sona ermesi ile yerli üretim elektrikli çöp kamyonunun tüm kentte ve ülke genelinde kullanılmasının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

ANKA / Yerel

Tepebaşı Türkiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title