Tepebaşı Belediyesi'nden Camilerde Bayram Temizliği Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması yaptı. Tepebaşı Belediyesi'ne bağlı ekipler, Kurban Bayramı öncesinde kırsal ve merkez mahallelerde bulunan camilerde temizlik çalışması yaptı. Tepebaşı Belediyesi, vatandaşların sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapabilmeleri amacı ile merkez ve kırsal mahallelerdeki cami ve mescitlerde temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Kurban Bayramı öncesinde sıklaştırılan cami temizlikleri, ekipler halinde gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında halılar, pencereler ve avizeler, titizlikle temizleniyor, vatandaşların kullandığı tüm alanlar hijyenik hale getiriliyor. ANKA / Yerel Yerel Haberler

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