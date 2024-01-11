Üye Girişi
Haberler

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Merkezi Sakinleri ve Deneyimliler Türk Halk Müziği Korosu Konseri

Güncelleme:
Abone Ol

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Merkezi Sakinleri ve Deneyimliler Türk Halk Müziği Korosu'nun hazırladığı konser izleyenlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Merkezi Sakinleri ve Deneyimliler Türk Halk Müziği Korosu'nun hazırladığı konser izleyenlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile deneyimli vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlamaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Merkezi Sakinleri ve Deneyimliler Türk Halk Müziği Korosu'nun hazırladığı konser Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlikte koro, Türk halk müziğinin sevilen eserlerini başarıyla seslendirdi. Mehmet Özel şefliğinde sahneye çıkan koro üyeleri, dinleyicilerden alkış aldı. Konser sonunda belediye yetkilileri, Şef Özel ve koro mensuplarını tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tepebaşı Etkinlikler Sanat Belediye Müzik Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title