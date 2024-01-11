Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Merkezi Sakinleri ve Deneyimliler Türk Halk Müziği Korosu Konseri

Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Merkezi Sakinleri ve Deneyimliler Türk Halk Müziği Korosu'nun hazırladığı konser izleyenlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediyesi, düzenlediği etkinlikler ile deneyimli vatandaşların keyifli vakit geçirmesini sağlamaya devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi Metin Özöğüt Merkezi Sakinleri ve Deneyimliler Türk Halk Müziği Korosu'nun hazırladığı konser Metin Özöğüt Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Etkinlikte koro, Türk halk müziğinin sevilen eserlerini başarıyla seslendirdi. Mehmet Özel şefliğinde sahneye çıkan koro üyeleri, dinleyicilerden alkış aldı. Konser sonunda belediye yetkilileri, Şef Özel ve koro mensuplarını tebrik etti. - ESKİŞEHİR