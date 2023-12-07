Tepebaşı Belediyesi 'Lozan, Siyasal Krizler ve Cumhuriyetin İlanı' Konulu Panel Düzenliyor

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilincine katkı sağlamak amacıyla 'Lozan, Siyasal Krizler ve Cumhuriyetin İlanı' konulu bir panel düzenliyor. Panelde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan konuşmacı olarak yer alacak.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 'Lozan, Siyasal Krizler ve Cumhuriyetin İlanı' konulu panel düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilincine katkı sağlayacak programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenecek, 'Lozan, Siyasal Krizler ve Cumhuriyetin İlanı' konulu panel, Eskişehirliler ile buluşacak. Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek ve Moderatörlüğünü Prof. Dr. Kemal Yakut'un yapacağı panele, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan konuşmacı olarak katılacak.

16 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te düzenlenecek panele tüm Eskişehirliler davet edildi.