Tepebaşı Belediyesi 'Kent Belleğini Canlandırma' Toplantılarına Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 'Kent Belleğini Canlandırma' toplantıları devam ediyor. Bu ayki toplantıda, karikatüristler karikatüristleri anlattı.

Tepebaşı Belediyesi, kent belleğine katkı sağlayacak programlara devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen Kent Belleğini Canlandırma Toplantıları, Atila Özer Karikatürlü Ev'de gerçekleştirildi.

Toplantıya, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve çok sayıda Eskişehirli katıldı. Kolaylaştırıcılığını Rahmi Emeç'in yaptığı toplantıda karikatüristler Atilla Yakşi; Atila Özer ve Sevil Özgür'ü, Yaşar Arda; Beytullah Heper ve Pertev Ertün'ü, Sertaç Ürer ise Ahmet Sofuoğlu ile İsmail Turan'ı anlatarak anılarını paylaştı.

"KENTLERİN HEM BELLEĞİ VARDIR HEM KİMLİĞİ VARDIR"

Toplantıda konuşan Başkan Ataç, şunları kaydetti:

"Kentler yaşayan, nefes veren, canlı varlıklardır. Sadece binalardan ibaret değildir. İnsanların bıraktığı izler geçmişten günümüze yansır. Ben belleğe çok değer veren bir insanım. Burada Kamil Masaracı hocayı anmadan geçemeyiz. Atila Özer Karikatürlü Ev onun teklifiyle yapılmıştı. Gerçekten çok önemli şeyler yapıldı. Çocukların karikatür ile tanışması çok önemliydi. Bu mekanın dili olsa da anlatsa kitaplar yazılır. Bellek gerçekten çok önemli bir şey. Pişmiş toprak da bir bellektir. Kentlerin hem belleği vardır hem kimliği vardır. Pişmiş toprak Tepebaşı için hem bellektir hem de kimliktir. 2001 yılında başlattığımız bu proje bugün dünyadaki nadir projelerden biri haline geldi. Şu tuğlanın çamurundan sanatın nasıl çıkacağını Tepebaşı Belediyesi olarak dünyaya gösterdik. Eylül ayında 16. kez gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumunda Cumhuriyetin 100. yıla özel inanılmaz bir anıt ortaya çıktı. Bu anıtta 60 kişinin emeği var. Sağlıkçılar için yaptığımız anıt da çok değerli. Orada bir emek varsa alın teri varsa tasarım varsa sanat odur. Bugün burada olduğumdan dolayı mutluyum. Böyle bir etkinliğinde yapılmasından dolayı çok memnunum. Bu projenin yürümesi çok değerli."