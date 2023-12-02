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Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri, Belde Evleri'nde kadın kursiyerlerle buluştu

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Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak için düzenlediği Tepebaşı İklim Sözcüleri programı, Belde Evleri'nde 228 kadın kursiyer ile gerçekleşti. Eğitimlerde iklim değişikliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin iklim değişikliğine karşı farkındalık oluşturmak için hayata geçirdiği Tepebaşı İklim Sözcüleri, Belde Evleri'nde 228 kadın kursiyer ile bir araya gelerek iklim değişikliği hakkında bilgilendirmede bulundu.

Tepebaşı Belediyesi, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.Tepebaşı İklim Sözcüleri programına katılan gönüllüler tarafından Belde Evleri'nde eğitim çalışması düzenlendi. Eğitimlerde "İklim değişikliği, etkileri, nedenleri, çözüm önerileri" gibi konuların yanı sıra "iklim değişikliği ve ekonomi, sağlıklı yaşam ve beslenme" gibi başlıklarda da önemli bilgiler veriliyor.

Gazi Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Çukurhisar Belde Evi, Hedef Batıkent Belde Evi, Çamlıca Belde Evi, Mustafa Kemal Paşa Belde Evi, Gündüzler Belde Evi, Muttalıp Belde Evi, Ömerağa Belde Evi, Sıraevler Belde Evi, Sütlüce Belde Evi, Şarhöyük Belde Evi, Tombakzade Belde Evi, Şirintepe Belde Evi ve Tunalı Belde Evi'nde gerçekleşen eğitimlere 228 kursiyer kadın katıldı. Eğitimler Aralık ayı sonuna kadar devam edecek.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, toplumsal değişimlerde kadınların rolü ve etkisi çok önemli olduğu için; iklim değişikliği ile mücadele konusunda da kadınlara büyük rol düştüğünü belirterek, iklim krizinin ve etkilerinin ne kadar ciddi olduğu hakkında bilinçlendirme çalışmalarının Aralık ayı boyunca süreceğini kaydetti. İnsanları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak üzere düzenlenen eğitimlere katılan Belde Evi kursiyeri kadınlar da Tepebaşı Belediyesi yetkililerine ve Tepebaşı Belediyesi İklim Sözcüleri gönüllülerine teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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