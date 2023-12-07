Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Korosu, yeni yıl konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkacak. Konser, 23 Aralık Cumartesi günü Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Korosu Yeni Yıl Konseri

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Korosu, Yeni Yıl Konseri ile izleyici karşısına çıkacak.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Korosu, yeni yıl dolayısıyla düzenlenen konserde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Korosu, Yeni Yıl Konseri ile sahnede olacak. 23 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek konserin şefliğini Derya İnanç yapacak. Biletler, "biletinial.com" internet adresi üzerinden satışa sunuldu.

Konserden elde edilen gelir ise yine İki Elin Sesi Var Orkestra ve Korolarına aktarılacak.