Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Rüzgar Gibi Esti - Haberler

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Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Rüzgar Gibi Esti

ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Rüzgar Gibi Esti

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Yıl Sonu Halk Dansları Gösterisi ile izleyici karşısına çıktı. Pek çok yöreden dansın sergilendiği gösteri, Eskişehirlilerin büyük beğenisini kazandı.

Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Yıl Sonu Halk Dansları Gösterisi ile izleyici karşısına çıktı. Pek çok yöreden dansın sergilendiği gösteri, Eskişehirlilerin büyük beğenisini kazandı.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde ücretsiz olarak düzenlenen gösteriye, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın yanı sıra Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Zeybek, Roman, Artvin, İzmir gibi yörelerden halk danslarının başarı ile sergilendiği gösteride, katılımcılar unutulmaz bir gece yaşadı.

Gösteri sonunda sahneye çıkan Başkan Ataç, gösteride emeği geçenleri kutlayarak, "İyi ki pandemi tehlikesi azaldı ve bu gösteriler tekrar başladı. Koronavirüs ile sokağa çıkmanın, sağlığımızın kıymetini anladık. Bugün de bir araya gelerek sosyalleştik ve bu güzel ekibi izledik. Tüm ekibi tek tek yürekten selamlıyorum. Folklor çok kıymetli, sıcacık bizden bir değer. Balkan, Romen, Kafkas, Kırım, Trakya, Anadolu'nun her köşesine gittik bu akşam. Bu sıkıntılı günlerde bize büyük moral oldunuz, teşekkür ederim. Sizleri çok özlemişiz, yolumuza devam edeceğiz. Tepebaşı yaparsa, her şeyin iyisini yapar"  dedi.

Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Ülker ve yardımcısı Okan Ülker ile eğitmenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti. Program, alkışlar eşliğinde son buldu.

ANKA / Yerel

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