Tepebaşı Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası Konser Hazırlıklarına Devam Ediyor

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 29 Nisan Cumartesi günü vereceği konser öncesi son provalarını yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, 29 Nisan Cumartesi günü vereceği konser öncesi son provalarını yapıyor.

Simay Pala'nın şefliğinde Tepebaşı'nda düzenlenecek konserin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, Zafer Mahallesi'nde bulunan eğitim ve çalışma merkezinde son provalarını yapıyor.

Henüz 5 yaşında 23 Nisan Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde piyanoya, 10 yaşında ise İki Elin Sesi Var'a başlayan Serhan Gencer de orkestrada müzik yapmaya devam ediyor. Gencer, "Orkestrada keman çalmaya başladım. İlk bir sene öğrenmem zor oldu ama alıştıktan sonra her şey su gibi akmaya başladı. Birçok arkadaş edindim. Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandım ve mezun oldum, 8 senedir buradayım. Artık orkestraya asistan şef olarak devam ediyorum. Konser hazırlıklarımız da çok eğlenceli ve tüm hızıyla devam ediyor. Tüm Eskişehir'i konserimizi izlemeye davet ediyoruz" dedi.

Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde 29 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak konserin biletleri, biletinial.com internet adresi üzerinden satışa sunuldu. Konserden elde edilen gelir ise İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası'na aktarılacak.