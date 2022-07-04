Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde Yaz Dönemi Eğitimleri Başlıyor - Haberler

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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde Yaz Dönemi Eğitimleri Başlıyor

ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde Yaz Dönemi Eğitimleri Başlıyor

Tepebaşı Belediyesi’nin 3 farklı noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri’nde, yaz dönemi eğitimleri başlıyor. Ücretsiz olacak 27 farklı branştaki eğitimler için kayıtlar, online olarak 7 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te alınacak.

Tepebaşı Belediyesi'nin 3 farklı noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri'nde, yaz dönemi eğitimleri başlıyor. Ücretsiz olacak 27 farklı branştaki eğitimler için kayıtlar, online olarak 7 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te alınacak.

Tepebaşı Belediyesi, 3 noktada hizmet veren Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilecek yaz dönemi eğitimleri için kayıtlar, 7 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te online olarak alınacak.

Kontenjanı dolan eğitimlerin kayıt formundan kaldırılacağı belirtirken, katılımcılar seçecekleri kursun yanında ayrıca tek günlük eğitimlere de kayıt olabilecek. Yaş aralığı ayrıca belirtilmemiş kurslardan 17-35 yaş arası kişiler yararlanabilecek.

19 Mayıs Gençlik Merkezi, 29 Ekim Gençlik Merkezi ve 2 Eylül Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek ücretsiz eğitimler arasında ilkyardım, AFAD - Afet Farkındalık Eğitimi, iletişim - takım çalışması, iletişim – motivasyon, büyükler için oyun atölyesi, yaratıcı yazarlık, lojistik ve planlama, Japonca A-1, Blockchain (finansal yazılım), kağıt takı, fotoğrafçılık, (fotoğraf makinesi zorunlu), grafik tasarım (bilgisayar zorunlu), nefes eğitimi, tango, web yazılım (bilgisayar zorunlu), American English Speaking Club C1-C2, İngilizce Grammer B1-B2, İngilizce Speaking/Listening B1-B2, bağlama, fitness, pilates, akıl ve zeka oyunları (9-16 yaş), işaret dili (14 -20 yaş), tango (14 - 20 YAŞ ve 18 yaş altı ebeveyn ile), duygu atölyesi (9-16 YAŞ), zumba ve tekvando (9-16 yaş) yer alıyor.

Eğitimler, 18 Temmuz'dan itibaren başlayacak.

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