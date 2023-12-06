Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde Ücretsiz Nefes Eğitimi ve Tango Kursları

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen üniversite hazırlık ve 30 farklı branştaki güz dönemi eğitim çalışmaları devam ederken, ücretsiz olarak gerçekleştirilen nefes eğitimi ve tango kursları da gençlerden ilgi görüyor. Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen güz dönemi eğitimleri de 30 farklı branş ve üniversiteye hazırlık kursları ile devam ediyor. Gençler için ücretsiz olarak düzenlenen nefes eğitimleri ve tango kursları da yoğun ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen üniversite hazırlık ve 30 farklı branştaki güz dönemi eğitim çalışmaları devam ederken, ücretsiz olarak gerçekleştirilen nefes eğitimi ve tango kursları da gençlerden ilgi görüyor.

Tepebaşı Belediyesi, her yıl on binlerce kişinin faydalandığı Gençlik Merkezleri ile gençlerin gelişimine destek olmayı ve geleceklerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Gençlik Merkezleri tarafından gerçekleştirilen güz dönemi eğitimleri de 30 farklı branş ve üniversiteye hazırlık kursları ile devam ediyor. Gençler için ücretsiz olarak düzenlenen nefes eğitimleri ve tango kursları da yoğun ilgi görüyor.

'NASIL NEFES ALIYORSAK ÖYLE YAŞARIZ'

19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezlerinde 'Nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz" sloganıyla haftada 2 gün düzenlenen nefes eğitimine katılan 50 öğrenci, kaliteli yaşamak için doğru nefes almanın tekniklerini öğreniyor.

TANGO DANSININ İNCELİKLERİNİ ÖĞRENİYORLAR

Öte yandan 19 Mayıs Gençlik Merkezinde haftada bir gün düzenlenen Tango kursuna katılan 45 kişi de aşama aşama tango dansının inceliklerini öğrenerek pratik yapma imkanı buluyor.

Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen eğitim ve etkinliklerden haberdar olmak isteyen gençler, sosyal medya hesaplarından (Facebook, Instagram, Twitter/@esktgm) Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri'ni takip edebiliyor.