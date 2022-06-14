Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Günleri'ne Katılacak - Haberler

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Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Günleri'ne Katılacak

ANKA - Yerel
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Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Günleri'ne Katılacak

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenecek olan Eskişehir Tanıtım Günleri etkinliğine katılacak.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenecek olan Eskişehir Tanıtım Günleri etkinliğine katılacak.

Tepebaşı Belediyesi, kentin tanıtımına katkı sağlayacak etkinliklerde yer almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Eskişehir Dernekler Federasyonu tarafından İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek olan Eskişehir Günleri de Tepebaşı Belediyesi'nin katılımı ile gerçekleştirilecek. 16-19 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte kentin meşhur lezzetlerinin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi de çalışma ve projeleri ile boy gösterecek.

ANKA / Yerel

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