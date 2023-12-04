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Tepebaşı Belediyesi, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği toplantısına katıldı

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Tepebaşı Belediyesi, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nin 2'nci olağan meclis toplantısına ve ardından düzenlenen 'Ekoloji ve İnsan Çalıştayı'na katıldı. Çalıştayda Tepebaşı Belediyesi'nin çevre dostu uygulamaları anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi, üyesi olduğu Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nin 2'nci olağan meclis toplantısına ve ardından düzenlenen 'Ekoloji ve İnsan Çalıştayı'na katılırken, çalıştayda Tepebaşı Belediyesi'nin çevre dostu uygulamaları anlatıldı.

Tepebaşı Belediyesi'nin üyesi olduğu Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği'nin 2'nci olağan meclis toplantısı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirildi. Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği meclis toplantısına Tepebaşı Belediyesi Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, meclis üyeleri Hasan Ünal, Hatice Canan Adlım, Turgut Doğandor, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Vildan Akyıldız ve üye belediyeler katıldı. Çoğunluğun sağlanmasıyla gerçekleşen olağan meclis toplantısında Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan Birlik Başkanlığı'na devam ederken, Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Ünal Tarım Komisyonu'na, Hatice Canan Adlım Dış İlişkiler Komisyonu'na seçildi.

'Ekoloji ve İnsan Çalıştayı' gerçekleştirildi

Gerçekleşen 2'nci olağan meclis toplantısının ardından ise iki oturumdan oluşan 'Ekoloji ve İnsan Çalıştayı' düzenlendi. Çalıştayın ikinci oturumu olan 'Yerel Yönetimlerde Çevre Yönetimi' başlığında Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Vildan Akyıldız, 'Yerel Yönetimlerde Sıfır Atık Uygulamaları' başlıklı sunumunda Tepebaşı Belediyesi'nin hayata geçirdiği çevre dostu uygulamalarından, kağıt geri dönüşüm atölyesinden, Yeryüzü Ekoloji Okulu'ndan, Eko Okullar ve Mavi Bayrak uygulamalarından bahsetti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Tepebaşı Edremit Marmara Ege Çevre Yerel Politika Güncel Haberler

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