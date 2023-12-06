Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi'nden 250 kişi yararlandı

Tepebaşı Belediyesi'nin mayıs ayında hizmete açılan Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, bugüne kadar 250 kişiye hizmet verdi. Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları gibi birçok alanda uzman terapistlerle tedavi yapılmaktadır.

Tepebaşı Belediyesi'nin mayıs ayında hizmete açılan Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, bugüne kadar 250 kişiye hizmet verdi.

Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, Melih Savaş Yaşam Köyü'nde hizmet vermeyi sürdürüyor. Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleriyle ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla tedaviye başlanıyor. Haftada bir gün, 40 dakika süren seanslarla hizmet veren merkezde, haftada 90 kişiye danışmanlık hizmeti verebiliyor. Öte yandan Mayıs ayında hizmete başlayan merkezden bugüne kadar 250 kişi yararlandı.

Hizmet alan vatandaşlar, merkezden memnun olduklarını belirterek Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'a teşekkürlerini iletiyor. Randevu sistemiyle hizmet veren merkezden iki buçuk yaş itibariyle çocuk, ergen, yetişkin ve ihtiyaç duyan herkes faydalanabiliyor.